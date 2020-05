Maria Lassnig: Großartige, zwingende Werke

Dass Maria Lassnig zu den wichtigsten österreichischen Künstlerinnen zählt, ist mittlerweile Konsens. Doch es braucht eine retrospektive Ausstellung wie „Der Ort der Bilder“ in der neuen Galerie Graz (bis 28. 4. 2013), um zu verstehen, mit welch unglaublicher Erfindungsgabe, aber auch Methodik diese Malerin seit den 1940er-Jahren an ihre Arbeit herangeht.

Die Ausstellung, die Günther Holler-Schuster für Graz kuratierte, demonstriert dies (mit einer einzigen Ausnahme) ausschließlich mit Werken aus Lassnigs persönlichem Fundus. Und diese Bilder stellen vieles, was in Museen heute vereinzelt zu sehen ist oder am Markt hochpreisig gehandelt wird, locker in den Schatten.

Es ist wohl eine persönliche Bindung an das gemalte Bild, die Lassnig dazu bewog, viele ihrer Werke zurückzubehalten: Bei kaum einer anderen Malerin ist das, was auf der Leinwand erscheint, so direkt an ganz konkrete seelische und körperliche Befindlichkeiten gekoppelt. Die gemalten Schnüre oder Adern, die bei der in Graz gezeigten Serie „Be-Ziehungen“ aus den frühen 1990ern einzelne Körperteile zu verbinden scheinen, mögen dies verdeutlichen – doch die Verbindung zwischen Körper und Farbe, Gedankenwelt und Bildmotiv ist um vieles reichhaltiger, als es solche Werke nahelegen.