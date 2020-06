"Maler des Lichts": Thomas Kinkade ist tot

Thomas Kinkade, einer der bekanntesten Maler der USA, ist tot. Der selbst ernannte "Maler des Lichts" starb nach einem Bericht der San Jose Mercury News am Karfreitag in Los Gatos bei San Jose in Kalifornien. Er wurde nur 54 Jahre alt. Seine Familie habe nur mitgeteilt, der Maler sei an einer natürlichen Ursache gestorben, meldet das Blatt am Samstag.