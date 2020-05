Makkabi: Ausstellung über jüdischen Sport

Die ersten Makkabispiele fanden 1932 in Tel Aviv statt. Diese Tradition wurde aber einige Jahre später aufgrund der politischen Lage unterbrochen, aber 1950 - nach der Shoah und der Gründung des Staates Israel - wieder aufgenommen. Seit 1953 werden die als "jüdische Olympiade" bekannten Makkabispiele im Vier-Jahres-Rhythmus in Israel veranstaltet. Zeitversetzt dazu wird ebenfalls alle vier Jahre das europäische Pendant veranstaltet. Die aktuelle Ausgabe geht nun in Wien über die Bühne.



Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen auch zahlreiche Sportpersönlichkeiten. "Man kann die Geschichte am besten anhand einzelner Persönlichkeiten darstellen", erklärte Patka. "Star der Ausstellung" ist laut dem Kurator Siegmund Sische ein Mann namens Breitbart. Dieser war in den 1920er-Jahren die Hauptattraktion im Zirkus Busch: "Er war der stärkste Mann der Welt und der Inbegriff des 'Muskeljuden'." Er verbog dicke Eisenstangen, von denen es einige nun zu sehen gibt, oder hielt mit den Zähnen ein Pferdegespann.



Porträtiert wird auch die österreichische Schwimmerin Judith Deutsch, die ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 1936 verweigerte. Sie war nicht bereit, vor Adolf Hitler zu defilieren. Erinnert wird auch an Hugo Meisl. Dieser ist bekannt als Vater des österreichischen Fußball-"Wunderteams", welches in den 1930er-Jahren unter seinem Kommando von Sieg zu Sieg eilte. Ein weiteres Highlight der Ausstellung sind zwei selbst gemalte Bilder der US-Schwimm-Legende Mark Spitz - einer der erfolgreichsten jüdischen Sportler und mehrfacher Olympia-Sieger.



INFO: "Achtung! Fertig!! Los!!! Jüdischer Sport - Maccabi-Games", Ausstellung im Jüdischen Museum am Standort Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien, Vom 6. Juli bis 28. September, So-Do 10.00 bis 18.00 Uhr, Fr 10.00 bis 14.00 Uhr