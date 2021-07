Trailer zu "Hunger Games" und Co.

Die Kult-Messe in San Diego gewährte Einblicke in kommende Superhelden-Filme, die nächste Simpson-Staffel und vieles mehr. Es ist die Pflicht-Messe für jene, die Popkultur ernst nehmen. Die Comic-Con in San Diego ist alljährlich in kürzester Zeit ausverkauft, viele Fans besuchen die Messe in aufwendigen Kostümen ihrer Helden. Längst dreht es sich dabei nicht mehr „nur“ um Comic-Hefte. Die einstige Subkultur ist längst im kulturellen Mainstream angekommen. Also geht es bei der Comic-Con (die aktuelle Ausgabe ist am Sonntag zu Ende gegangen) um Popkultur in all ihrer Vielfalt: Es gibt exklusive Einblicke in kommende Blockbuster ebenso wie in die angesagtesten TV-Serien.

Heuer etwa zeigten die Hollywood-Stars Ben Affleck und Henry Cavill erste Bilder des Superhelden-Epos „ Batman v. Superman: Dawn of Justice“. Ein neuer Trailer zum letzten Teil der „ Tribute von Panem“-Filme hatte Premiere. Marvel bewarb die nächsten Kino-Blockbuster wie „Avengers: Age of Ultron“.

Und der TV-Sender FOX heizte die Gerüchteküche zur nächsten Staffel der „ Simpsons“ an: Bereits bekannt ist, dass ein wichtiger Charakter sterben wird. Auf der ComicCon zeigte man nun einen Trailer, der Homer Simpson im Krankenbett zeigt. Homer nahm bei der Messe auch an einer Diskussion teil – als Hologramm.