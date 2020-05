"Macbeth": Klassische Salzburger Eleganz

Aber reden wir nicht weiter von Behübschung, sondern auch von dem, was die Aufführung zum großen Erfolg macht, von dem, was staunen lässt, Augen und Ohren offen hält.

Stein versteht die Felsenreitschule zu nützen wie kaum ein anderer, er setzt die Arkaden raffiniert für die Nachtwandelszene der Lady oder den Wald von Birnam ein, das Licht ist grandios. Die Chormassen (mächtig der Staatsopernchor) bewegt er mühelos, in den Hexenszenen kaum sichtbar, weil er nur drei Schauspieler um den Kessel tanzen lässt. Diese Hexen müssen ein bissl kindisch den Mund bewegen, als würden sie singen. Das allerdings ganz präzise, den drei Hexen-Gruppen von Verdi entsprechend.



Die Krieger tragen bei Stein noch Kettenhemden und mittelalterliche Kostüme. Er setzt gut, wenn auch sparsam Effekte. Toll sind die Königs-Erscheinungen. Zwischen den Protagonisten gibt es zu wenig Interaktion. Jeder ist auf sich gestellt, die Inszenierung bleibt diesbezüglich distanziert.



Riccardo Muti besticht am Pult der grandiosen Wiener Philharmoniker, die seit Beginn des Festivals in Höchstform spielen. Seine "Macbeth"-Deutung schaut hinter die Fassade, ist auf zarte Momente, die raffinierten Strukturen, auf melodische und instrumentatorische Feinheiten, nie auf Kraftmeierei ausgerichtet.