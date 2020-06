Ist das Wort „Luder“ in Tirol tatsächlich so alltäglich, wie der ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter behauptet?

Das Wort Luder bedeutet in Tirol dasselbe wie in Wien. Die Tatsache, dass Frauen sich wochenlang damit beschäftigen, was irgendein Mann über sie gesagt hat, beweist für mich, wie wenig sie sich emanzipiert haben. Kein Mann würde auch nur eine Sekunde darüber verschwenden.

Die Grüne Ingrid Felipe meinte, in ihrer feministischen Grundhaltung gehe es auch um „Versöhnlichkeit“. Sind Sie d'accord? Oder gehören bei der Bekämpfung von Sexismus einfach auch einmal Grenzen gesetzt?

Es gibt keine Debatte, die scheinheiliger geführt wird als die Sexismusdebatte. Wie würden Sie denn Sexismus definieren?

Sexismus bedeutet, dass man aufgrund seines Geschlechts anders, schlechter behandelt wird.

Jeder und jede von uns handelt manchmal sexistisch. Wir haben alle Vorurteile dem anderen Geschlecht gegenüber. Aber Frauen messen mit zweierlei Maß. Wenn es für sie von Vorteil ist, betonen sie ihr Frausein und ihr damit verbundenes Schutzbedürfnis. Wenn es von Nachteil ist, verlangen sie, nicht auf das Geschlechtliche reduziert zu werden. Wenn man „Frauenfilmfestivals“ macht, Podiumsdiskussionen für „Frauen in der Kunst“ und für die „Frauen in der Wirtschaft“, dann diskriminiert man Frauen noch mehr, denn man suggeriert damit, dass sie in der „richtigen Wirtschaft“, bei den „richtigen Filmen“ nicht mithalten können. Man errichtet damit eine Art Kindergarten für sie. Und dadurch erreicht man das Gegenteil: Man verhindert den gemeinsamen Wettbewerb von Mann und Frau auf Augenhöhe.