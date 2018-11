"Love & Friendship": Brillante Hexe auf Männerfang

Jane Austen war kein Happy End vergönnt.

Sie hatte gerade einmal sechs große Romane geschrieben, als sie im Alter von nur 41 Jahren verarmt starb. Ihr Briefroman "Lady Susan" zählt zu den "kleineren" Werken und wurde bisher noch nicht verfilmt – ein kleines Wunder, nachdem das literarische Werk bis heute mehr als 60 Filme inspirierte. Einen letzten Tiefpunkt in der modernen Jane-Austen-Industrie erreichte der Horror-Mix "Stolz und Vorurteil und Zombies".

Doch der formidable Whit Stillman adaptierte "Lady Susan" nun erstmals für die Leinwand und schaffte eine Dialog-beflügelte Preziose.

Stillman ist ein Regisseur mit schmalem Film-Ouevre (insgesamt fünf) und langen Schaffenspausen (zwischen seinem dritten Film "Last Days of Disco" und seinem vierten, "Damsels in Distress" vergingen 13 Jahre). "Comedies of manner" zählen zu seinen Stärken, und mit "Love & Friendship" entwarf er eine schnörkellose Kostümkomödie, in der sich Jane Austens scharfer Witz funkelnd kristallisiert. Ätzende Dialoge schneiden durch die behagliche Häuslichkeit wohlhabender Familien, beschauliche Landsitze verwandeln sich in Schauplätze amouröser Strategiespiele.

Die Generalin an der Heiratsfront heißt Lady Susan und wird von Kate Beckinsale – zuletzt steile Vampirin in "Underworld: Bloodwars" – mit heiterer Bösartigkeit gespielt. Denn "Love & Friendship" handelt praktisch von allem, nur nicht von Liebe und Freundschaft – es sei denn, man lässt den Titel als höheren Witz gelten.