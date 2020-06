Linzer Musiktheater-Bau auf Zielgeraden

Der Bau des neuen Linzer Musiktheaters, das in Summe rund 150 Mio. Euro kosten und am 11. April 2013 eröffnet werden soll, ist auf der Zielgeraden: Innenausbau und Einrichtung der Bühnentechnik stehen vor dem Abschluss, derzeit wird der Vorplatz gestaltet, die Arbeiten zur Anbindung an den Volksgarten sind im Laufen. Details wurden am Dienstag bei einem Presserundgang bekanntgegeben.



Die Übergabe von Tischlerei-, Schlosserei- und Kaschierwerkstatt sowie des Kulissenlagers soll bereits im Herbst erfolgen, dann wird voraussichtlich auch der Vorlauf- und Probebetrieb aufgenommen. Die Transportdrehbühne mit einem Durchmesser von 32 Metern steht vor der Finalisierung. Der große Probensaal für Oper ist bereits für die Endreinigung fertig. Im September kann die Bestuhlung eingebaut werden. Die Steinverlegearbeiten auf dem Vorplatz, die Stiegenaufgänge und die barrierefreie Anbindung an den benachbarten Volksgarten sollen bis Oktober abgeschlossen sein.