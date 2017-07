Linkin Park-Sänger mit 41 verstorben

Chester Bennington, der Frontman der Band Linkin Park, ist tot.

Bennington war eine der prägenden Stimmen der Nullerjahre: Mit der Band Linkin Park hat der Sänger die harten Töne des Nu Metal salonfähig gemacht und sich danach mehrfach musikalisch neu erfunden. Seine Band verkaufte 70 Millionen Alben und war auch heuer wieder Nummer eins der Albumcharts. Noch im Juni trat sie beim Nova Rock auf.

Laut Medienberichten ist Bennington nun aus dem Leben geschieden. Er wurde am Donnerstag tot in einer "privaten Residenz" in der Nähe von Los Angeles aufgefunden. Er wurde 41 Jahre alt.