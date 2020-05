Live-Ticker vom Life Ball 2011

23:07 Und noch eine Rede: Nadine Beiler spricht - sichtlich nervös - einige Worte zur Geschichte der Krankheit. Eine Videobotschaft von Kofi Annan folgt.



23:03 Janet Jackson kommt auf die Bühne. Sie macht mit leiser Stimmer klar, dass nur die westliche Welt nicht mehr ganz so stark an dem HIV-Virus leidet, die Krankheit Aids vor allem aber in Afrika eine enorm große Problematik darstellt.



22:58 Modedesignerin Vivienne Westwood hält eine Loberede auf die Bildung. "Wir müssen die Vergangenheit verstehen, um daraus zu lernen".