Roberto Cavalli, der Exzentriker der Modebranche

Bei der Sommerkollektion ranken sich diesmal Pflanzen und Blüten auf fließenden Seidenhosen und langen sexy Negligé-Kleidern empor. Doch das war nicht immer so. In den 1970er-Jahren frönte der Meister, der heute noch 40 Paar Cowboy-Boots besitzt, dem Gaucho-Look – dem damaligen Symbol von Sex und Sinnlichkeit. „Auf meinen Reisenbemerke ich ständig, dass sich die Welt verändert. Für mich bedeutet jeder Wandel aber Evolution, Intelligenz und Charakter.“ Auch deswegen unterstützt die Familie Cavalli zahlreiche Charity-Projekte, etwa von amfAR, und wird heuer zum zweiten Mal beim Life Ball als Gastdesigner auftreten. „Hier zu helfen, ist mir eine dringende Herzensangelegenheit. Ich habe auf der Welt zu viele Menschen an Aids leiden sehen, besonders kleine Kinder. Wir müssen jetzt handeln“, sagt der 72-Jährige, der bis zu 35 Tweets pro Tag veröffentlicht. In der neuen Boutique gibt es im Mai T-Shirts, deren Erlös der AIDS-Hilfe zukommen.

Roberto Cavalli selbst hatte nie im Sinn, mit Mode reich zu werden. Trotz geschätzter 176 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr sagt er: „Die Mode hat sich erst seit den 1980er-Jahren zum Wirtschaftsfaktor Geld entwickelt. Das ist mir selbst nicht wichtig. Ich setze nach wie vor auf perfektes Schnittdesign und Entwurf – das, was echtes Modedesign ausmacht.“ Und damit will Roberto Cavalli Liebe, Lebensfreude, Strenge, Glamour und Sinnlichkeit vermitteln. „Denn Mode wird immer wichtig und spannend sein – auch noch in 30 Jahren. “