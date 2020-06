Die Eröffnung von "1001 Nacht"

Prachtvoll und opulent - ganz gemäß dem Motto "1001 Nacht" ging die Eröffnung des 21. Life Balls am Wiener Rathausplatz über die Bühne. Hatten die Gäste in der Vergangenheit oft ein wenig Mühe damit gehabt, der jeweiligen Vorgabe mit ihren Kostümen gerecht zu werden, haben sie am Samstagabend das Wiener Rathaus tatsächlich in eine orientalische Zauberwelt verwandelt. Es strömten sexy Flaschengeister, verruchte Bauchtänzerinnen, betörende Schlangenbeschwörer und so manche Jeannie mit Vollbart zum Lebensfest. Die Eröffnungs-Gala zum Nachlesen: