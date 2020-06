Liebeskapriolen im Kino

Hoch und Tiefs werden auch die Besucher der Lesung von Catalon Dorian Florescu im Literaturhaus Mattersburg morgen Abend nicht missen. Der aus Rumänien stammende Autor, der in der Schweiz lebt und Arbeit, beschäftigt sich in seinem im Jahr 2010 erschienenem Roman "Jacob beschließt zu lieben" mit dem Thema Exil. Es geht um Flucht, Verrat und die Fähigkeit zu lieben. "In diesem sehr zärtlichen und kraftvollen Roman wird auf atemberaubende Art und Weise über die europäische Geschichte erzählt", kündigt das Literaturhaus an.

Donnerstag, 30. August, Beginn: 19.30 Uhr; Literaturhaus Mattersburg, Wulkalände 2; Eintritt: freie Spende; Infos unter 02626 / 677 10 oder www.literaturhausmattersburg.at