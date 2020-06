"Let’s Dance": Model vs. Volksmusikerin

Bei "Dancing Stars" sind am kommenden Freitag (20.15 Uhr, ORFeins ) die Herren dran: Albert Fortell, David Heissig, Wolfram Pirchner, Frenkie Schinkels, Michael Schönborn und Marco Ventre debütieren im Ballroom am Wiener Küniglberg. Die fünf verbliebenen Promidamen – Katerina Jacob wurde am vergangenen Freitag rausgewählt, was sie knapp mit den Worten "Es ist, wie es ist" kommentierte – können sich bei einem Gruppentanz entspannen. Erst am 23. März stehen sowohl Herren als auch Damen zur Wahl. Für die "Dancing Stars" kann unter der Nummer 090 105909 und der angehängten Startnummer gevotet werden (50 Cent pro Anruf/SMS).

Moderiert wird die ORF -Tanzshow wie schon in früheren Jahren von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Alfons Haider ist heuer zum ersten Mal nicht beteiligt. Die Auftaktsendung am Freitag hatte 932.000 Zuschauer (35 Prozent Marktanteil).