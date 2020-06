"Les contes d’Hoffmann": Überzeugende Premiere

Denn Geyer hat aus der Not eine Tugend gemacht und schlicht und ergreifend auf den Fundus des Hauses zurückgegriffen. So ist der gewohnt exzellente Arnold Schoenberg Chor in Kostüme aus diversen Produktionen der vergangenen Jahre gekleidet, so träumt Antonia von einer Karriere als Sängerin an der Wien. Projektionen machen dies möglich.

Auch zu den Personen hat sich Geyer sichtlich etwas überlegt. Erstens sind alle vier Hoffmann-Frauen eine einzige, zweitens hat jede dennoch genug Eigenleben. So ist die Puppe Olympia eine dumme Model-Tussi der Marke Casting-Show, so ist Giulietta wirklich eine sexy-gefährliche, teils bewusst ordinäre Hure. Antonia wiederum ist eine Gefangene zwischen Kunst und Bürgertum. Stella bleibt Stella, die Hoffmann wahrhaftige Liebende, an dessen Manien jedoch Zerbrechende.