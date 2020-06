Schiele im Schützengraben

Die Ausstellung

Die Schau „Trotzdem Kunst!“ ist bis 15. September im Wiener Leopold Museum zu sehen. (www.leopoldmuseum.org). Der Katalog zur Schau (Brandstätter Verlag) kostet 29,90 €.

Rahmenprogramm

Am 15. 5. diskutieren Experten über „Die Ausstellbarkeit des Krieges“, am 16. 5. über „Krieg, Propaganda und Kunst.“ Am 15. 5. und am 12. 6. führt Schauspielerin Maxi Blaha ein Solo zu Bertha von Suttner auf.