Leopold: Eine Sammlung behält ihr Geheimnis

Es ist eine " Sammlung, die sich noch in Schwebe befindet", sagt Architekt Laurids Ortner. In seiner Ausstellungsgestaltung begrüßen daher großflächige Bilder, die von der Decke hängen - schweben, eben. Darunter steht ein klappriges Auto, das so gar nicht zum Bild vom vermögenden Sammler passen will, mit dem Rudolf Leopold aber seine Sammlung II zusammengetragen hat.



In Schwebe ist auch der zukünftige Standort der Sammlung II: Das Direktorium des Leopold Museums hätte diese gerne als Dauerleihgabe im Haus. Doch dafür müssten Bundesgelder fließen. Ein runder Tisch mit dem Kulturministerium soll demnächst kommen.



Dorthin kann die Familie nun ein gutes Druckmittel mitbringen: Es kursieren Ideen, dass die Sammlung in universitärem Umfeld in Krems Einzug halten könnte.

Der künftige Standort soll noch in diesem Winter gefunden werden, wünscht sich Diethard Leopold. Der sich als Alternative auch "ein zweites Leopold Museum" vorstellen kann.