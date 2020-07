Leonardo soll jüngere Mona Lisa gemalt haben

Der in Zürich angesiedelten Stiftung zufolge malte der italienische Maler die frühere Version zehn Jahre vor dem bekannten Mona-Lisa-Gemälde. Das Bild gehört derzeit einem internationalen Konsortium, das anonym bleiben will. Mehrere Experten hegten indes Zweifel daran, dass da Vinci die Mona Lisa tatsächlich zwei Mal malte. So stimmten etwa feine Details an ihren Haaren und ihrer Kleidung sowie die Struktur ihrer Hände nicht überein, sagte der Kunsthistoriker Martin Kemp von der Universität von Oxford. Das Pariser Louvre wollte sich zu der angeblichen "früheren Mona Lisa" nicht äußern.



Die letztes Jahr gegründete Zürcher Mona Lisa Foundation hat am Donnerstag in Genf angebliche Beweise vorgelegt, dass die sogenannte "Isleworth Mona Lisa" keine Kopie, sondern die Urfassung von Leonardo da Vincis berühmtem Gemälde ist. Zuerst per Dokumentarfilm und anschließend live wurden die Erkenntnisse vorgestellt, die Kunstexperten, Physiker und Forensiker während zehn Jahren Arbeit an der "Früheren Mona Lisa" gesammelt haben. Das Argument von Kunsthistorikern, dass der Hintergrund der angeblich 1503 entstandenen "Isleworth Mona Lisa" dilettantisch ausgeführt sei, wurde damit entkräftet, dass das Gemälde im Gegensatz zur Louvre-Version von 1517 unvollendet sei.