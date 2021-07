Schätze des Louvre in der Provinz

Die Architekten Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa, 2010 mit dem renommierten Pritzker-Preis ausgezeichnet, verzichteten beim Museum – schlichten Flachbauten aus Glas und Metall – auf jedes städtebauliche Imponiergehabe. Die Politik erhofft sich neue Impulse für die Region. 150 Mio. € hat das Projekt der kulturellen Dezentralisierung im Dreiländereck neben Belgien und den Niederlanden gekostet, finanziert von Region, Staat und Sponsoren. Das Pariser Stammhaus musste nur seine Schatzkisten öffnen – und ließ sich nicht lumpen: Unter den ersten Leihgaben befinden sich ausnahmslos Top-Exponate, u. a. „La liberté qui guide le peuple“ zur Julirevolution von 1830. Das 260 x 325 cm große und mit Rahmen 150 kg schwere „Freiheits“-Gemälde von Eugene Delacroix verließ den Louvre überhaupt erst zum dritten Mal.

Ein Jahr lang gewährt das Museum Besuchern freien Eintritt. Ab Paris ist man mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV in weniger als einer Stunde vor Ort. Von Brüssel aus sogar noch schneller.

Also wie wär’s mit einem Kulturwochenende in Lens?

INFO: Kombi-Tickets Flug + TGV über www.airfrance.at. TGV-Bahnhof für den Louvre ist Lille Europe und dann weiter mit einem Lokalzug nach Lens. Ruefa vertritt in Österreich die Franz. Eisenbahnen: Weiterfahrt ab Flughafen CDG 2 mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV nach Lille und Lens (ca. 2 Std., tgl. ca. zehn Verbindungen, ab 27,70 €) oder vom Gare du Nord in Paris direkt nach Lens (69 Minuten, tgl. rund fünf Verbindungen, ab 15 €). TGV-Tickets in Österreich buchbar bei Ruefa Bahn- und Fährencenter, 1., Kärntner Ring 10 bzw. 01/503 00 20 10.

Weiterführende Links:

www.bahnkarten.at