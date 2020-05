Endlich eine, die nicht süß sein will

Falls sich jemand gefragt hat, was aus den Töchtern der Feministinnen der 70er-Jahre wurde: Möglicherweise Frauen wie Lena Dunham.

Die 28-jährige New Yorker Regisseurin hat das, was man bei uns "keinen Genierer" nennt. Sie sagt, was sie denkt, verzichtet auf Mode-Ratschläge, rennt trotz Nicht-Model-Figur ständig nackt durchs Bild und hat mit der HBO-Serie "Girls" die wohltuende Antithese zu "Sex and the City" aufgestellt.

Rund 3,6 Millionen Dollar Vorschuss soll Dunham für ihr erstes Buch "Not That Kind of Girl" bekommen haben. Eine Menge Geld, besonders für einen Erstling. Bestseller-Autor Jason Pinter hat sich in der Huffington Post ausgerechnet, wieso das keine übertriebene Summe ist. Fazit: Es ist ein Geschäft für alle Seiten.

Und zahlt es sich auch als Leserin oder Leser aus, mehrere Stunden und rund 20 Euro in die skurrile Autobiografie einer Endzwanzigerin aus Brooklyn zu investieren?

Die kurze Antwort: Ja. Das Buch ist meistens sehr lustig, stellenweise ein bisschen traurig, etwas geschwätzig und trotzdem klug.