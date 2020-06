Leichnam von Udo Jürgens in der Schweiz eingeäschert

Der Leichnam von Udo Jürgens ist bereits am Dienstag in der Schweiz eingeäschert worden. Wie sein Sprecher Thomas Weber der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte, nahmen Familienmitglieder und enge Freunde Abschied. Ebenfalls im kleinsten Kreis werde die Urne beigesetzt, bestätigte er entsprechende Presseberichte.

"Es wird sicher auch eine Verabschiedung im öffentlichen Raum stattfinden", sagte Weber. Solch eine Veranstaltung könne tausende Fans anziehen und müsse daher erst genau geplant werden. "Die Familie trauert und wird Anfang des nächsten Jahres eine Vorstellung haben, wie alles ablaufen soll." In der Frage, ob es ein Ehrengrab für Jürgens geben solle, sei noch keine Entscheidung gefallen.