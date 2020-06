Legendärer Musikmanager Sid Bernstein gestorben

Der legendäre US-Musikmanager und Produzent Sid Bernstein, der die Beatles nach Amerika brachte und für die Karrieren von u.a. Frank Sinatra, Jimi Hendrix, Judy Garland, Ray Charles und der Rolling Stones mitverantwortlich zeichnete, ist am Mittwoch im Alter von 95 Jahren gestorben. Bernstein sei in einem New Yorker Krankenhaus friedlich eingeschlafen, teilte seine Pressesprecherin Merle Frimark mit.

Bernstein galt als einer der bedeutendsten Impresarios seiner Zeit und war auch ein früher Förderer von ABBA und dem jungen Tony Bennett. Die amerikanische Musikwelt veränderte der Sohn russischer Immigranten, als er 1965 das Konzert der Beatles im New Yorker Shea Stadium auf die Beine stellte. Als erster Veranstalter überhaupt organisierte er auch ein Konzert im " Madison Square Garden".