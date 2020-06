Vielschichtiger Sozialporno mit Starbesetzung

Emmanuelle Seigner

Als sein Sohn Teddy (Jerôme Kirchner), der als einziger den sozialen Aufstieg geschafft hat, nach sechs Jahren heimkommt und Max seine Schwiegertochter Ruth () kennenlernt, stellt er fest: Seit Jessie hat man keine Hure mehr im Haus gehabt! Ruth, die die Ambivalenz des Stücks famos verkörpert, wird sich schnell in die ihr zugewiesene Rolle einfügen. Kein Wunder: Den kraftlosen Teddy muss man einfach verlassen. Den ihr angebotenen Job als Prostituierte im Männerhaushalt nimmt sie nach kurzer Überlegung an, Waschlappen Teddy muss allein heimfahren.

"Die Heimkehr" spielt nicht im Trailer-Park – wir sind hier im roten Backstein-Universum von Mike Leigh und Ken Loach –, doch ein schäbiger Wohnwagen steht verschämt im Eck und erinnert daran, dass alles noch schlimmer sein könnte. Auf dem eiterfarbenen Linoleumboden liegen Zigarettenstummel. Die hat Familienoberhaupt Max dort verteilt, bevor der seinem Sohn Lenny ( Micha Lescot) den Aschenbecher auf den Kopf schlagen wollte. Der soll ihn bloß nicht Papa nennen! Lenny redet grenzdebiles, unverständliches Zeug daher und hat die meiste Zeit die Hände in der Pyjamahose. Dass er ein Zuhälter ist, kann man sich kaum vorstellen. Als er schildert, wie er eine Prostituierte fast zu Tode schlägt, wirkt er wie ein Kind.

Wen wundert’s, dass auch der jüngste Sohn Joey ( Louis Garrel), auf der Bühne meist in bewundernswerter Ausdauer mit Boxtraining beschäftigt, ein zweifelhaftes Frauenbild hat. Der einzige, der freundliche Erinnerungen an Jessie hat, ist Max’ Bruder Sam ( Pascal Greggory), ein Schwächling, der den Küchenboden wischt und sein schlecht sitzendes Toupet im Spiegel des Schlachter-Hackbeils zurechtrückt. Zum Dank gibt’s von Max körperliche Züchtigung. Aber nicht zu viel, das strengt ihn an. Die einzige Nichtverwandte, Ruth, passt als neues Familienmitglied prächtig in diese schrecklich nette Familie.