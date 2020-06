Langenfass prägte das Gesicht der Josefstadt

Noch vor etwas mehr als einem Monat saß er auf seinem angestammten Platz in den Wiener Kammerspielen, um die Arbeit der Kollegen zu verfolgen. Still, zurückgenommen und stets freundlich. Nur wenige wussten, wie krank Rolf Langenfass zu diesem Zeitpunkt bereits war. Am Freitag ist der langjährige technische Direktor und Hausbühnenbildner des Theaters in der Josefstadt "seiner schweren Krankheit erlegen". Er wurde 67 Jahre alt.

Wie kaum ein anderer prägte der am 9. Juni 1944 im deutschen Bayrischzell geborene Langenfass die Ästhetik des Theaters in der Josefstadt und auch das Antlitz der Theaterstadt Wien. Hier ließ er sich nach seinen Studien in England nieder; Rolf Kutschera holte Langenfass für sein erstes Engagement an das Theater an der Wien.

In Österreich wurde Langenfass heimisch. An der Staatsoper, der Volksoper, im Burgtheater, an der Wien, im Volkstheater, bei den Festwochen und eben an der Josefstadt hinterließ Langenfass seine künstlerischen Spuren. Aber auch im Ausland war er erfolgreich. Mit Otto Schenk realisierte er etwa an der New Yorker MET Wagners " Ring des Nibelungen" oder zuletzt Donizettis " Don Pasquale" mit Anna Netrebko.