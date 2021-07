Aufräumen mit der Kamera

Sachlich und konzeptuell, der Fokus auf Serien statt nur auf Einzelbildern: So kann man die Ästhetik beschreiben, die Bernd und Hilla Becher entwickelten und von 1976 bis 1996 an Studierende der Düsseldorfer Kunstakademie weitergaben.

Die Bechers selbst waren mit Bildern von alten Industriebauten, von Wassertürmen oder Fachwerkhäusern bekannt geworden: Die Motive wurden stets von verschiedenen Punkten fotografiert und zu Serien – in Reihen an der Wand, Leporellos oder Büchern – zusammengefasst.

Becher-Schüler wie Andreas Gursky oder Thomas Struth übersetzten diese nüchterne Ästhetik in wandfüllende Formate – und reüssierten damit am Kunstmarkt in einer für Fotografie bis dahin nicht gekannten Weise. Andreas Gurskys Bild " Rhein II" von 1999 wurde 2011 bei Christie’s um 4,3 Millionen US-Dollar versteigert und hält damit den Rekord als teuerstes Foto der Welt.

Der große Hype um die Düsseldorfer scheint in den vergangenen Jahren dennoch abgeklungen zu sein. Protagonisten wie Thomas Ruff entwickelten sich in Richtung einer konzeptuellen, mit avancierten digitalen Techniken experimentierenden Fotografie weiter. Und Becher-Schüler wie Axel Hütte und Candida Höfer – die lange Zeit im Schatten von Gursky & Co stand – bekommen neue Aufmerksamkeit.