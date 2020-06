Land Salzburg gibt Raubkunst-Gemälde an Besitzer zurück

Morisot

Edouard Manet

Rechtmäßiger Besitzer des Gemäldes sei eine Erbengemeinschaft aus Frankreich , hieß es aus dem Büro von Kultur-LandesratHeinrich Schellhorn (Grüne). Ein Übergabetermin steht noch nicht fest. Das Kunstwerk der französischen Malerin(einer Schwägerin von, Anm.) wurde im Jahr 1977 für das RupertinumSalzburg ersteigert. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass es sich um Raubkunst handelt.

Die Mitglieder der Salzburger Landesregierung fühlten "aus moralischen und historischen Gründen verpflichtet", das Bild zu restituieren. Es liege ganz klar in der Verantwortung der Politik, den Opfern von damals die Würde von heute zurückzugeben - auch wenn keine rechtliche Verpflichtung bestehe, das Bild zurückzugeben, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.