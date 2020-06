Lance Burton: Mit Taschentricks zur großen Illusion

"Sam (Anm. gemeint ist Regisseur Raimi) wollte, dass ich James die Tricks lernte. Aber er wollte vor allem, dass ich ihm lerne, wie er die Tricks präsentieren muss. Denn ein Zauberer braucht ein spezielles Auftreten, einen gewissen Show-Flair." Der Gang, das Lächeln. Alles ist Teil der Illusion. Denn wie hat schon Robert-Houdin, der Vater der modernen Magie hat gesagt? "Ein Magier ist ein Schauspieler, der einen Magier spielt."

Im Film wandelt sich James Franco in seiner Rolle vom verschlagenen Blender zum selbstlosen Zauberer und letztlich zu einem besseren Menschen. Eine Erfahrung, die Lance Burton durchaus nachvollziehen kann. "Das ist etwas, das ich bei all meinen Kollegen beobachten kann. Wir fangen als Kinder alle mit der Zauberei an, um unsere Freunde beeindrucken und damit angeben zu können." Der Grund, weshalb man dann aber weitermache, sei ein anderer. "Der größte Lohn ist es, wenn du merkst, dass den Leuten gefällt, was du machst." Wenn man über die Jahre hunderte von Shows mache, werde das Publikum immer wichtiger. "Magie wird so vom eitlen, selbstsüchtigen Akt zu einem selbtslosen Service am Publikum."