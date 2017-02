Lana Del Rey und Katy Perry mit neuen Songs

"Love" ist der erste Track aus Lana Del Reys fünftem Album, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Die wunderschöne Ballade, in der Del Rey einen auf Vintage-Herzschmerz-trifft-Weltuntergang macht, schließt dort an, wo ihres letzten, gutes Albums "Honeymoon" aufgehört hat. Das neue Album ist übrigens als Geschenk für die Fans gedacht: "I made my first 4 albums for me, but this one is for my fans and about where I hope we are all headed", sagt Del Rey.

In der Achterbahn mit Katy Perry

Mit "Chained To The Rhythm" präsentiert Katy Perry ebenfalls einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album. Wenn man will, kann man im Video zum Song leise Kritik an der Menschheit heraushören, die sich von der Unterhaltungs-Industrie steuern lässt. Und so bittet Katy Perry dann auch zur Achterbahnfahrt - inklusive Discobass.