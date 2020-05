Lana Del Rey: Amüsant, aber unsicher

Jetzt ist Lana Del Rey auf Tour. Mittlerweile gibt es wieder bessere Kritiken und auch der Fanzuspruch ist zurück. In Österreich steht die 28-Jährige mit „Born To Die“ kurz vor Doppel-Platin und das Konzert Freitag im Wiener Gasometer war seit Dezember ausverkauft. Nicht zu Unrecht. Denn es ist eine durchaus clever gemachte Show, die Frau Grant bietet. Als glühende David-Lynch-Verehrerin hat sie (oder ein findiger Marktkenner) sich und die Band in eine klassizistische Lounge mit Vorhängen, Palmen, Kerzen und „Mulholland Drive“- Flair gesetzt, lässt sich von zwei steinernen Löwen an den Bühneseiten bewachen. Doch dass sie unsicher ist, ist auch gleich klar. Nach einem Streicher-Intro stackst sie in Minirock und Kurzbluse auf die Bühne, steht zuerst steif da, während sie „Cola“ singt, geht dann gleich ins begeistert kreischende Publikum runter, um Hände zu schütteln.