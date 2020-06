La Clemenza di Tito: Mozart’s next Topmodel

Da diese Deutung aber noch nicht für einen attraktiven Opernabend ausreicht, behübscht Flimm die aus ein paar bemalten, verschiebbaren Wänden bestehende Szenerie (Bühne: Georg Tsypin) mit auf erotisch gestylten jungen Damen, die endlos lange Beine haben, die Füße in Schuhe mit Extrem­absätzen gesteckt und zumeist Miniröcke tragen. Naja, Fantasien halt.

Bizarr wird es dann, wenn diese jungen Menschen auch noch im MA48-Outfit, also in jenem der Wiener Müllabfuhr, beim Aufräumen der Bühne nach dem Anschlag auf Titus gutes Aussehen beweisen müssen. Irgendwie erinnert das an Banal-Sendungen wie "Germany’s next Topmodel", bei denen Kandidatinnen auch so seltsame Aufgaben gestellt werden.