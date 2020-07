"La Boum"-Regisseur Claude Pinoteau verstorben

Ich warte, dass mein Leben mich in aller Ruhe verlässt. Aber ich liebe mein Leben so sehr, dass es zögert, mich zu verlassen."

Das sagte Claude Pinoteau im KURIER-Interview im Sommer 2011. Nun hat das Leben den liebenswürdigen Filmregisseur, Schöpfer des Kultfilms "La Boum" (1980), doch verlassen. Pinoteau ist am Freitag im Alter von 87 Jahren in der Nähe von Paris verstorben. 1972 hatte er mit "Ich – die Nummer eins" mit Lino Ventura seinen ersten Spielfilm inszeniert. Mit ihrer Rolle in seinem Film "Die Ohrfeige" (1974) wurde Isabelle Adjani entdeckt, durch "La Boum" wurde Sophie Marceau bekannt.

Claude Pinoteau wurde am 25. Mai 1925 als Sohn des Regisseurs Lucien Pinoteau geboren, er begann seine Karriere als Requisiteur und als Regieassistent von Größen wie Jean Cocteau, Henri Verneuil und Max Ophüls.