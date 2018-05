Die KURIER Nachtlese am Donaukanal lockt auch heuer wieder zu einem abwechslungsreichen Programm entlang Wiens Freizeitmeile am Wasser.

An drei Orten - Urania, Badeschiff und Summerstage - präsentieren KURIER Redakteurinnen und Redakteure Texte, Kolumnen & Gedanken.

Zuhören, mitreden und dazu kühle Getränke genießen - und der Sommer kann kommen!

An den zwei Orten Badeschiff und Summerstage findet das jeweilige Programm einmal von 19:00 bis 20:00 Uhr und von 21:00 bis 22:00 Uhr statt.

In der Urania findet es nur einmal von 18:30 bis 20:30 Uhr statt.