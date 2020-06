KURIER mit Rekordwerten bei den Abonnenten

Ein für den KURIER erfreuliches Ergebnis lieferte die am Donnerstag veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK). Demnach verkaufte der KURIER im 2. Halbjahr 2011 (Montag bis Samstag) österreichweit 158.525 Stück (2. Halbjahr 2010: 158.499). Damit ist die verkaufte Auflage des KURIER höher als jene von Presse (72.608) und Standard (71.331) zusammen.



Außerordentlich positiv entwickelt haben sich die Zahlen bei Abonnenten. Hier weist die ÖAK den höchsten je gemessenen Wert für den KURIER aus. Demnach wurden im Jahresschnitt wochentags 118.754 KURIER-Exemplare im Abo bezogen, ein Plus von 1,2 Prozent. Knapp 75 Prozent der verkauften Auflage wurden somit 2011 wochentags im Abo vertrieben – ein klares Zeichen für die intensive Leser-Blatt-Bindung des KURIER.

Plus Auch am Sonntag erzielte der KURIER im Jahresschnitt 2011 den bisher höchsten von der ÖAK ausgewiesenen Jahres-abo-Verkauf: 95.624 Exemplare wurden sonntags im Abonnement bezogen. Das sind um 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die verkaufte Auflage am Sonntag lag im 2. Halbjahr 2011 bei 305.747 Exemplaren.