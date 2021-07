Eine Luxuskammer für die Kunst

Das KHM ist nicht der Versuchung erlegen, derlei Seltsamkeiten extra seltsam zu inszenieren: Statt dessen wurde der gesamten Präsentation ein optisch einheitliches System von Metallvitrinen übergestülpt. Rund drei Meter hoch und so grazil wie die Madonnenstatue am Eingang, passen sich die Gehäuse an die hohen Räume und Saaltüren im Museum an. Das Vitrinendach und die Beleuchtungsapparate stören so das Blickfeld nicht.

So sehr die Schaukästen auf den historischen Raum abgestimmt sind, so sehr verdeutlichen sie aber auch die Distanz zu ihm: Nie geht es um die „Rekonstruktion“ historischer Sammlungen, stets um einen modernen Blick darauf. Wie in einer minimalistischen Kunstinstallation schaffen die Vitrinen dabei auch unterschiedliche Atmosphären: Stehen sie bei den Wunderdingen des „Exotica“-Raums dicht gedrängt, sind sie im Saal zu Kaiser Rudolf II. wie ein Hofstaat um Adrriaen de Vries’ Herrscherbüste gruppiert.

Parallel zum Fokus auf die Habsburger setzt der Rundgang Themenschwerpunkte: Ist bei Rudolf II. viel wissenschaftliches Gerät zu sehen, so ist dessen Onkel, Ferdinand II. von Tirol, von kuriosen Tischfiguren mit teils deftigem Humor umgeben. Eine davon – ein Glockenturm, bei dem eine furzende Figur mit blankem Hintern aus einer Tür springt – erschließt sich allerdings nur über einen via Tablet-Computer abspielbaren Film. Es ist ein unaufdringliches Hilfsmittel, wie auch sonst nichts in der neuen Kunstkammer effekthascherisch ist: Gerade für das heimische Publikum ist es ein Ort zum Immer-wieder-Kommen.