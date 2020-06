Kunsthaus: Bilder als Mittel zur Macht

Was haben Alfred Gusenbauer und Jörg Haider mit Mao Tse-Tung und Josef Stalin gemeinsam? Jeder ließ sich auf Wahlplakaten als "Freund der Kinder" darstellen: nett, nahbar, verständnisvoll. Dass politische Propaganda immer wieder auf die gleichen Bildformeln zurückgreift, ist die große, nicht allzu überraschende Erkenntnis aus der Ausstellung "Head 2 Head. Politik und Image" im KunstHausWien (bis 3. Juni).

Auf Basis der Plakatsammlung des Museums für Gestaltung Zürich – einer der größten weltweit – destilliert die Ausstellung Strategien der visuellen Überzeugungskunst: Da erscheint der Kandidat, die Kandidatin als „Erleuchteter“ ( Che Guevara), als Teil einer Ahnenreihe (Marx/Lenin/ Stalin), als „Freund des Volkes“.

Frappant ist, wie ähnlich John F. Kennedy und Barack Obama inszeniert wurden: Beide ließen sich im Wahlkampf vor blau-rotem Hintergrund im Profil ablichten und stellten sich so in die Tradition von Herrscherporträts auf antiken Münzen, wie Christian Brändle, Direktor des Museums für Gestaltung, erklärt. Solche Verbindungen zwischen politischer Bildsprache und der Kultur- und Zeitgeschichte gäbe es viele, ausgeleuchtet werden in der Schau nur wenige: So ist etwa Arnold Schwarzenegger nur mit Filmplakaten präsent, die Parallelen der Terminator-Posen zu seiner Inszenierung als politischer „Saubermacher“ mit Besen („clean house“) muss man sich dazudenken.