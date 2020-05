Kunstforum zeigt Werke von Herbert Brandl

Herbert Brandl wurde 1959 in Graz geboren. Er studierte an der Hochschule für angewandte Kunst bei Herbert Tasquil und Peter Weibel. In den 1980er-Jahren erlebte er einen raschen Karrierestart, als Teil der damals hoch im Kurs stehenden "Neuen Wilden" sah er sich jedoch nie. Brandl gilt als einer der international angesehensten Maler Österreichs, er vertrat Österreich bei der Biennale in Venedig 2007 und stellt in renommierten Galerien im In- und Ausland aus. 2009 musste Brandl aufgrund eines akuten Aneurysmas notoperiert werden; diese Zäsur schlug sich auch in Werken der jüngsten Zeit nieder.



Ausstellung:

Die Werkschau " Herbert Brandl" ist von 26. Jänner bis 15. April im Bank Austria Kunstforum, Freyung 8, 1010 Wien, zu sehen (täglich 10–19 Uhr, Fr. 10–21 Uhr). Ein Katalog, herausgegeben von Ingried Brugger und Florian Steininger, ist bei Hatje Cantz erschienen (29 €).