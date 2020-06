Kunst statt Werbung: England wird zur Galerie

Campbell

Eroberten 1962 die Suppendosen vondie Galerien, finden bei der Initiative "Art Everywhere" Kunstwerke, die sonst nur in Museen zu sehen sind, den Weg in die Konsumgesellschaft. Wo vorher Werbung für Suppenwürfel gemacht wurde, werden ab Montag insgesamt 57 verschiedene Gemälde auf über 22.000Werbetafeln zu sehen sein. Dazu kommen etwa 2.000 Busse und rund 1.000 Taxis, auf denen die Kunstwerke quer durchtransportiert werden – und ganzEngland so für zwei Wochen zur größten Galerie der Welt machen.