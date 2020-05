Kunst mittels Zerstörung

Während andere Street Art-Künstler meistens auf relativ leicht entfernbare Farbe setzen, zerstört Farto seine "Leinwand" - erschwert die oft gewünschte Wiederherstellung. Deshalb beschränkt er seine Kunst mittlerweile auch auf Auftragsarbeiten oder nutzt Abbruchhäuser, auch wenn die Lebensdauer des Werkes dann sehr kurz ist. Er reizt die Grenze zum Vandalismus noch mehr aus, als es herkömmliche Street Art-Künstler machen. Genau mit diesem Konzept des Vandalismus spielt er, er zerstört um zu kreieren. Die meisten seiner Werke zeigen Porträts - teils bekannte, meistens unbekannte Konterfeis. Neben Hermann Hesse in Moskau und Angelika Merkel in Berlin (siehe Bilder), präsentiert er "Fremde, Alltagshelden, die in der Stadt leben." Farto gefällt es, wie Städte ihre Bewohner prägen und umgekehrt die Bewohner ihre Stadt. "Daher ritze ich diese Menschen in die Stadt ein."

Die Bilder von Alexandre Farto haben mittlerweile Fans in der ganzen Welt - einer davon ist Steven Spielberg. Für die von ihm produzierte Serie "Falling Skies" durfte Farto eine Spot drehen, indem er Serienfiguren durch eine Sprengung erschienen lies (siehe Videos). Um diesen Effekt zu erhalten meißelt Farto zuerst die Zeichnung in die Wand, bringt anschließend Sprengstoff auf die entsprechenden Flächen auf und verputzt das Ganze wieder. Durch die Sprengung erscheint das finale Bild. Gerade dieser kurze Augenblick macht für ihn die Faszination seiner Arbeit aus. Deshalb sieht er auch das verschwinden seiner Werke äußerst pragmatisch: "Du weißt immer, dass das, was du produzierst, morgen schon wieder verschwunden sein kann. Aber das gehört zur Stadt."