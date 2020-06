Kunst: Keine Angst vor Freiräumen im Kopf

In dem in einem Klagenfurter Barockpalais gelegenen Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) zeigt der Sammler Franz Wojda Werke, die er mit seiner 2011 verstorbenen Frau Sigrid über Jahre zusammentrug. Im Museum Liaunig in Neuhaus/Suha präsentiert der Industrielle Herbert Liaunig ab 1. Mai die abstrakte Seite seiner über 2500 Werke umfassenden Kunstsammlung.

Beide Ausstellungen streichen hervor, dass Österreich eine starke Tradition reduzierter abstrakter Kunst hat – sie wurde bloß von "lauteren" Strömungen wie dem Aktionismus oder der Malerei eines Arnulf Rainer häufig in den Schatten gestellt.

Einiges überschneidet sich in den Sammlungen: So finden sich da wie dort Text-Bilder von Heinz Gappmayr, Gemälde aus dicker Farbmasse von Jakob Gasteiger und Werke von Heimo Zobernig, dem international bekanntesten Konzeptkünstler Kärntner Herkunft.

Die Wojda-Sammlung zeichnet hier entlang eines linearen Parcours Entwicklungen nach – von einer monochromen Ouvertüre mit Josef Albers’ "Homage to the Square" geht es in Richtung späterer abstrakter Malerei, zu Imi Knoebel, Gerwald Rockenschaub, Esther Stocker.

In der großen Halle des Liaunig-Museums ist eine solche Linearität unmöglich, und sie wird auch nicht angestrebt: Um dies zu unterstreichen, platzierte der Sammler einen riesigen, gar nicht abstrakten Fiberglas-Dinosaurier, von Hans Schabus zum Kunstwerk "Klub Europa" stilisiert, neben zwei Kreis-Gemälden von Robert Schaberl. Jung neben alt, etabliert neben unentdeckt – die Präsentation zeigt auch die Freiheit des Sammlers, seine Qualitätsmaßstäbe ohne viel Rücksicht auf äußere Vorgaben zu entwickeln und durchzusetzen. Dass das Ergebnis ästhetisch äußerst stimmig ausfällt, spricht für Liaunigs Sammlerblick.

Die Ausstellung der Sammlung Wojda ist auf ihre Art nicht weniger persönlich – ist sie doch auch ein Monument eines gemeinsamen Sammler-Lebens, das mit Sigrid Wojdas unerwartetem Tod im Vorjahr ein jähes Ende fand. Ein Laborglas, in das der Künstler Martin Walde ein ätherisches Öl einschweißte ("Der Duft der verblühenden Alpenrose", 2010) erinnert daran.