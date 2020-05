Kultur im Wandel (4): Lesewelten am Schirm

Doch die elektronischen Kinderbücher für Tablet-PCs versprechen ein viel reichhaltigeres Erlebnis. Kinderfreundlich über die Finger gesteuert, strotzen sie vor Ideen: Rätselspiele erschließen neue Textpassagen, die Kinder können sich das Buch jederzeit von den Eltern vorlesen lassen - eine Aufnahmefunktion macht's möglich. Andere Bücher reagieren auf Bewegungen und helfen beim Lesenlernen.



Jüngst haben sich einige jener Kreativköpfe dem Genre gewidmet, die sich mit dem Gesamtkunstwerk für Kinder wohl am besten auskennen. So hat William Joyce, Ex-Mitarbeiter der Animationsfilm-Könige Pixar, mit "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore" gezeigt, was möglich ist: Der junge Leser kann den Himmel anmalen und Klavierspielen üben, einen Sturm entfachen - und mit Herrn Lessmore ganz ruhig ein Buch lesen.