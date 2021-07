Kino

Hurch

Filmarchiv Austria

Österreichs

Kinokulturhaus

Wien

„Der Anspruch ist, eine Art subjektiv-objektiven Glückszustand vonherzustellen“, sagt. Er sowie das, das MetroKinokulturhaus und die Kurier FREIZEIT unterstreichen das, indem den Lesern die Gelegenheit geboten wird, die ausgewählten Meilensteine der Filmgeschichte (wieder) zu sehen: Wenige Tage nach ihrer Präsentation in der samstäglichen FREIZEIT sind sie auf der Leinwand des schönsten Kinoszu sehen – im Metroin der Johannesgasse in. Das Tollste dabei: Der Besuch ist mit FREIZEIT-Coupon deutlich ermäßigt.

Wer das noch nicht erlebt hat, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Denn nach der Aufführung der so schönen wie souveränen „ Jackie Brown“ am 14. und 15. Juni geht es in der Reihe „Kultkino – Kinokult“ im Metro Kinokulturhaus ebenso attraktiv weiter.