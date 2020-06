Künstler Arnulf Neuwirth gestorben

Der in Gablitz geborene Maler studierte in den 1930ern an der Akademie der bildenden Künste. Mitbedingt durch den Zweiten Weltkrieg bereiste er "die halbe Welt", die Erfahrungen in der Fremde prägten sein künstlerisches Schaffen in vielerlei Hinsicht. Seit den späten 50er Jahren - Zeit seiner Rückkehr ins Waldviertel - arbeitete der Künstler in Eggenburg und Radschin, den Orten seiner Kindheit.



In seiner frühen Schaffensphase konzentrierte sich Neuwirth vorwiegend auf Zeichnungen und Aquarelle, nach 1954 verlagerte sich seine künstlerische Tätigkeit dann zur Collage. Die Bilder erzählen von "Geschichten und Träumen, Möglichem und Unmöglichem".