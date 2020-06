Künftiger Vorstand: Philharmoniker wählen Andreas Großbauer

Andreas Großbauer wird am 1. September neuer Vorstand der Wiener Philharmoniker. Er folgt damit auf Clemens Hellsberg, der dieses Amt 17 Jahre bekleidet hat. Neuer Geschäftsführer der Philharmoniker wird Harald Krumpöck in der Nachfolge von Dieter Flury. Das hat eine Wahl des Orchesters am Mittwoch ergeben.

Andreas Großbauer ist Geiger und der bisherige Chef des Philharmonikerballs.