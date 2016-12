Krone-"telemax" Robert Löffler gestorben

Robert "telemax" Löffler ist in der Nacht auf Dienstag 85-jährig gestorben. Er schrieb 45 Jahre lang für die Kronen Zeitung, die letzte seiner täglichen Kolumnen auf den Fernsehseiten erschien Ende Oktober. In der Krone-Chefredaktion wurde der APA Löfflers Tod bestätigt.

Über sein Ableben informierte zunächst Krone-Journalistin Conny Bischofberger auf Twitter: "Unendlich traurig. Unser #telemax ist gestorben. RIP Robert Löffler! Meister der Sprache und der Herzensbildung", würdigte sie ihren Kollegen.

"Intellektuelles Feigenblatt der meistgelesenen Boulevardzeitung Österreichs"

Löffler galt als einer der feinsinnigsten Kolumnisten, in einer Rezension zu seinem Buch "Liebe Leute. 83 neue gefällige Bemerkungen" wurde er als "intellektuelles Feigenblatt der meistgelesenen Boulevardzeitung Österreichs" bezeichnet. Unter seinen unzähligen Fans fanden sich auch zahlreiche Prominente, wie etwa der Kabarettist Josef Hader, der immer wieder telemax-Stücke auf der Bühne las.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Robert Löffler wurde am 8. Mai 1931 in Wien geboren. Maturiert hat er am altehrwürdigen Melker Stiftgymnasium, um anschließend für einige Semester Zeitungswissenschaft zu studieren. 1954 ging er zum ehemaligen Bild-Telegraf, wo er unter dem späteren ORF-Generalintendant Gerd Bacher seine erste Fernsehkolumne schrieb. Bacher war es auch, der den Begriff "telemax" prägte, der nach der Einstellung des Bild-Telegraf und dem Wechsel Löfflers zum Express zum Pseudonym des Autors wurde. Von 1971 bis kurz vor seinem Tod schrieb "Tmx" für die Kronen Zeitung.