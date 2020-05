Kritik: "Wiener Blut" an der Volksoper

Das alles ist klug, witzig, bunt, böse und zudem herrlich anzuschauen (Ausstattung: Toto); allein die überdimensionierten Sträuße (samt Gartenlauben-Eiern) im dritten Akt sind ein genialer Einfall. Und Enzinger rückt die Operette auch in die Nähe zu Nestroy, er schaut den Wienern aufs sprichwörtliche Maul, entlarvt das gar nicht goldene Wiener Herz als mörderische Schlangengrube. Kompliment. Warum so viel über die Inszenierung und so wenig über die Sänger? Ganz einfach: Die musikalische Seite kann mit der

szenischen nicht mithalten. Das liegt aber nicht an Dirigent Alfred Eschwé, dem groß aufspielenden Orchester samt gut einstudiertem Chor - sie kennen und können "ihren" Johann Strauß.