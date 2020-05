Kritik: "The Turn of the Screw"

Aufführungen von Opern aus der Feder von Benjamin Britten (1913-1976) ist eines gemein: Sie sind fast immer ein Erfolg. Das liegt an den dichten, mitreißenden Geschichten; und an der kompositorischen Genialität. Selbst neues Publikum ist von der Musik rasch fasziniert, weil diese nicht zwickt, beißt, kratzt (außer dort, wo sie Irritation als Stilmittel verwendet), sondern mit großer Intensität Inhalte transportiert.



Was jedoch seit Mittwoch im Theater an der Wien zu erleben ist, geht über die übliche Zustimmung des Publikums zu den viel zu selten gespielten Britten-Werken weit hinaus. Die Neuproduktion von "The Turn of the Screw" wurde zum bejubelten Meisterstück.



Verantwortlich dafür sind Dirigent Cornelius Meister und das mit nur 13 Musikern besetzte Orchester des RSO Wien, das im Kollektiv überzeugt, dazu in den solistischen Passagen und bei den Zwischenspiel-Variationen den jeweils richtigen emotionalen Tonfall trifft; weiters sämtliche Sänger; und vor allem Regisseur Robert Carsen .