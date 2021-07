Kritik: "Salome" in der Volksoper

Es war ein Kraftakt, doch er hat sich für die Wiener Volksoper zumindest teilweise gelohnt. Ja, das Haus am Gürtel hat jetzt auch "Salome" von Richard Strauss im Repertoire, was historisch begründbar ist. Immerhin war - von einem Gastspiel im Volkstheater abgesehen - die Volksoper jenes Haus, an dem "Salome" in Wien erstmals herausgekommen ist. Die Zensur an der Hofoper machte das 1910 notwendig.



Aber im Jahr 2011? Muss die Volksoper da unbedingt "Salome" spielen? Müssen nicht. Doch - und das ist die positive Erkenntnis nach der Premiere - sie kann es. Auch wenn sie dafür einen teils hohen Preis zu bezahlen hat. Nicht in szenischer Hinsicht, denn da ging man bei dieser Koproduktion mit der Oper von Monte Carlo und jener von Liège auf Nummer sicher. Marguerite Borie hat Strauss' Musikdrama klug in Szene gesetzt. Bei ihr gibt es in der akustisch nicht optimalen, weil weit nach hinten gehenden (und so die Sänger verschluckenden) Ausstattung von Laurent Castaingt wenig zu kritisieren.