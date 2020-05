Kritik: Kehlmanns "Geister in Princeton"

Und trotzdem wird es nicht kompliziert. Regisseurin Anna Badora setzte bei der Uraufführung bedingungslos auf Klarheit, ordnet, erklärt, entschlüsselt. Damit ja niemand zwischen den freihändigen Zeitsprüngen und den ortlosen Schauplätzen den Überblick verliert. Denn Gödel im weißen Anzug gibt es mehrfach auf der farblosen, neutralen Bühne. Und da spielt dann der bereits tote Gödel (überzeugend: Johannes Silberschneider) auch einmal mit sich selbst als Kind (ein Riesentalent: David Rauchenberger) im Volksgarten Ball.

Oder Adele Gödel ( Steffi Krautz) durchlebt, am Sarg Gödels sitzend, noch einmal den Moment des Kennenlernes. Während dieselbe Szene im Hintergrund erneut stattfindet. Oft laufen mehrere Momente in Gödels (dargestellt weiters von Rudi Widerhofer und Claudius Körber) Leben zugleich ab, getrennt durch eine Glaswand, eine ebenso simple wie überaus intelligente Idee (Bühne: Raimund Orfeo Voigt): Auf Knopfdruck wird das Glas undurchsichtig und zieht so Grenzen zwischen Realem und Irrealem, zwischen hier

und anderswo.



Obwohl das ja keinen Unterschied macht. Denn Geister gibt es allüberall. Kehlmann erzählt (wie schon in seinem Bestseller "Die Vermessung der Welt") von großen Geistern wie Gödel und Einstein. Von - nun ja - toten Geistern, die Gödel im Wahnsinn mit letztlich ganz gutem Rat zur Seite stehen. Und vom geisterhaften Hereinbrechen der Nazi-Katastrophe.