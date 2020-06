Kritik: "Gespenster" im Akademietheater

So weit, so wunderbar, so wenig neu. All diese verborgenen Geheimnisse, Gefühlsnotstände und Obsessionen, die sich bisweilen parodistisch-humoristisch bespielen lassen. Weil die Rationalität an den Rändern ja schon ausfranst. Bösch stellt diesen Wiedergängern des Familiendramas die Figur Regine nicht zur Seite, sondern gegenüber. Sie ist der Mittelpunkt seiner Geschichte. Sie sorgt für Sex and Crime. Und Liliane Amuat als ihre Darstellerin kann die Männer kirre machen. Muss sich vom vermeintlichen Vater Engstrand brutal küssen und niederringen lassen; umgarnt und beschläft Osvald, in der Hoffnung Herrin des Hauses zu werden. Selbst der Pastor hält sich rasch die Aktenmappe vor den Unterleib, geht sie vorbei...

Was soll, was kann man über diese Bösch’sche Arbeit sagen? Im Vergleich zu „Stallerhof“ oder „Romeo und Julia“ ist sie stiller, (braver, „erwachsener?“). Ideenkarger.

Sagen wir so: Bösch spielt diesmal Cat Stevens’ „Father and Son“ statt Heavy Metal. Er setzt auf leise, kleinere Gesten. Eine der schönsten: Nach gelungenem Koitus wirft Regine ihr Servierschürzchen zu Boden. Worauf Osvald es aufhebt und ihr wortlos in die Hand drückt.

KURIER-Wertung: **** von *****