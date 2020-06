Ein Foto-Operator an der Mensch-Maschine

Man kann also durchaus von einer unlösbaren Aufgabe sprechen, vor der Peter Boettcher Anfang der 90er-Jahre stand. Im Auftrag der Musikzeitschrift spex sollte er die Band in ihrem Düsseldorfer Kling-Klang-Studio besuchen und ihre Arbeit belichten. Der Kölner Fotograf war bereits bekannt für seine Aufnahmen von Musikern wie R.E.M., Morrissey oder Sonic Youth. Doch an klassische Bandfotografie, die die Künstler verschwitzt nach ihren Auftritten oder wartend im Backstagebereich zeigt, war bei Ralf Hütter – als sogenannter Audio-Operator zuständig für den Gesang – oder bei dem seit 2009 nicht mehr bei Kraftwerk aktiven Florian Schneider nicht zu denken.

Boettcher entschied sich, den Weg der Elektronikpioniere auch in seinen Bandfotos weiterzugehen. Anstatt intimer Einblicke lieferte er Bilder von Schaufensterpuppen – mit den entfernt verwandten Gesichtszügen Hütters, ohne Beine und mit einer verkümmerten Handprothese.

Er wurde selbst Teil des Konzepts – vom Fotografen zum Foto-Operator.

Mehr als 20 Jahre begleitet Boettcher Kraftwerk inzwischen. Unter dem Titel "Minimum Maximum" sind die Bilder nun in einer eigenen Ausstellung in der Berliner Galerie "pavlov's dog" zu sehen. Parallel zu der optisch eindrucksvollen 3D-Konzertreihe "Der Katalog - 12345678", mit der Kraftwerk vergangenen Sommer auch in Wien gastierten, zeigen die Bilder einen Querschnitt aus mehr als 20 Jahren Bandgeschichte. Der Titel der Ausstellung erinnert an das erste Live-Album aus dem Jahr 2005.

Technik dominiert die Welt - die "Mensch-Maschine" dreht im Akkord an den Synthesizer-Knöpfen.

INFO: Minimum Maximum - noch bis zum 13. Jänner. Mehr Infos unter pavlovsdog.org